Водителей предупредили об опасности употребления корвалола перед поездками

Корвалол способен вызвать серьёзную зависимость и опасен для водителей, поскольку снижает координацию. Об этом заявила эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

Она уточнила, что лекарство вызывает привыкание из-за содержания фенобарбитала, который копится в организме. А резкое прекращение приёма препарата может привести к неприятным побочным эффектам.

"Организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и необходимо повышать дозировку, чтобы почувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый синдром отмены", — сказала Елена Зяблова в интервью Ura.ru.

Отдельно врач указала, что корвалол опасен для водителей, поскольку его компоненты приводят к расслаблению и снижению координации. В случае аварийной ситуации есть риск не успеть среагировать вовремя. Эндокринолог посоветовала не садиться за руль после приёма этого препарата.

По словам специалиста, передозировка корвалолом опасна для почек. Кроме того, снижается температура тела, скорость обмена веществ и артериальное давление. Она добавила, что также опасно смешивать корвалол с алкоголем.