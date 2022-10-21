Составлен топ-9 "полезных" продуктов, которые принесут только вред

Многие продукты, которые мы регулярно покупаем и считаем полезными, на самом деле не являются таковыми. Более того, некоторые из них могут навредить вашему организму. О них "Газете.ру" рассказала эндокринолог, диетолог, врач высшей категории "СМ-клиники" Эльвина Бинатова.

В первую очередь это касается многих обезжиренных продуктов, так как в них часто содержится много сахара и разных добавок. Из-за этого важно внимательно смотреть на состав продукции. То же самое относится к разным фруктовым сокам, количество сахара в которых сравнимо с газировкой. При этом неважно, сами вы их выжали или купили в магазине.

"В процессе его [сока] приготовления уничтожаются практически все пищевые волокна, а витамины достаточно быстро окисляются при контакте с кислородом, остаётся только сахар", — объяснила Бинатова.

Далее — цельнозерновой хлеб. В процессе его приготовления зёрна измельчают до состояния муки, которая внутри организма расщепляется до глюкозы. Также неполезными оказались низкоуглеводные батончики, содержащие много химии. Не стоит употреблять и безглютеновую продукцию. По словам врача, всё дело в рафинированном крахмале, на основе которого она производится. В этом нет ничего полезного, если вам специально не была назначена подобная диета.

В список попало и растительное молоко, так как оно вызывает атипичные реакции иммунитета, имеет в составе подсластители и иногда жирные кислоты, которые вызывают набор веса. То же касается и сухих завтраков, магазинных соусов, а также "веганского мяса". Все эти продукты имеют в своём составе много химии.