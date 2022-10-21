Макрон выразил уверенность в неизбежности переговоров между Киевом и Москвой

Париж намерен продолжать выстраивать диалог между Киевом и Москвой для приближения начала переговоров между двумя противоборствующими сторонами. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.

"Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон", — сказал французский лидер, выразив уверенность в неизбежности переговоров "рано или поздно".