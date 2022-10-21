Макрон выразил уверенность в неизбежности переговоров между Киевом и Москвой
Париж намерен продолжать выстраивать диалог между Киевом и Москвой для приближения начала переговоров между двумя противоборствующими сторонами. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.
"Мы не можем решать за Украину, в какой момент ей следует начать переговоры с Россией, но мы должны продолжать диалог с каждой из сторон", — сказал французский лидер, выразив уверенность в неизбежности переговоров "рано или поздно".
Напомним, что 4 октября украинский президент Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), один из пунктов которого исключает возможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Зеленский вполне может забыть о собственном запрете на переговоры, если, например, ему поступят соответствующие распоряжения из Вашингтона или Лондона. О том, что Украине всё-таки придётся пойти на переговоры с Россией, ранее заявлял и Эмманюэль Макрон.
Getty Images / Thierry Monasse