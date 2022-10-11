Лавров не исключил, что Зеленский забудет о запрете на переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский вполне может забыть о собственном запрете на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, если, например, ему поступят соответствующие распоряжения из Вашингтона или Лондона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Я не исключаю, что он как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься, ну или прикажут ему из Лондона, из Вашингтона, он скажет: "Есть", — сказал глава МИД РФ.
По мнению министра, Зеленский может придумать что-то, чтобы всё объяснить, не потеряв при этом лицо. Он напомнил, что нынешний украинский лидер — артист и его коллег сейчас немало "на той стороне".
Ранее Лавров заявил, что Украина не должна быть террористическим государством, которому всё дозволено. Он подчеркнул, что в этой части задачи специальной военной операции не менялись.
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