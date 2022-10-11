Лавров не исключил, что Зеленский забудет о запрете на переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский вполне может забыть о собственном запрете на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, если, например, ему поступят соответствующие распоряжения из Вашингтона или Лондона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Я не исключаю, что он как запретил сам себе [переговоры], так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься, ну или прикажут ему из Лондона, из Вашингтона, он скажет: "Есть", — сказал глава МИД РФ.

По мнению министра, Зеленский может придумать что-то, чтобы всё объяснить, не потеряв при этом лицо. Он напомнил, что нынешний украинский лидер — артист и его коллег сейчас немало "на той стороне".