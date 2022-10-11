Лавров: Украина не должна быть террористическим государством

Украина не должна быть террористическим государством, которому всё дозволено, и в этой части задачи специальной военной операции не менялись. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1" . Он отметил, что на сегодняшний день вседозволенность Киева "переходит всякие границы".

"Что касается того, где же пределы тех задач, которые мы ставим в ходе нашей специальной военной операции, то президент эти задачи обозначил, они не меняются. Они будут достигнуты. Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан", — указал Лавров.