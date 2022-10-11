НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 октября, 10:28

Лавров: Украина не должна быть террористическим государством

Украина не должна быть террористическим государством, которому всё дозволено, и в этой части задачи специальной военной операции не менялись. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия-1". Он отметил, что на сегодняшний день вседозволенность Киева "переходит всякие границы".

"Что касается того, где же пределы тех задач, которые мы ставим в ходе нашей специальной военной операции, то президент эти задачи обозначил, они не меняются. Они будут достигнуты. Украина не должна быть террористическим государством, которое терроризирует своих собственных граждан", — указал Лавров.

Лавров: Официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности

Лавров: Официальные лица Украины уже не стесняются своей неонацистской сущности

Ранее глава российского МИДа заявил, что киевский режим создаёт риски, связанные с применением оружия массового уничтожения. Министр назвал действия украинской стороны безрассудными и угрожающими всему миру. А недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России, по мнению Лаврова, это ещё одно доказательство исходящих от Киева угроз и необходимости спецоперации.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров