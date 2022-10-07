Лавров назвал заявление Зеленского о "превентивном ударе" подтверждением необходимости СВО

Вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России — это ещё одно доказательство исходящих от Киева угроз и необходимости спецоперации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вчера Зеленский призвал своих западных хозяев нанести упреждающий ядерный удар по России. Тем самым этот деятель, по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция", — сказал он на заседании комиссии "Единой России" в рамках международного межпартийного форума "Экологическая политика и устойчивое развитие".