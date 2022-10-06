Зеленский призвал НАТО нанести "превентивные" удары по РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Севератлантический альянс нанести "превентивные" удары по РФ. По его словам, НАТО не стоит "ждать ядерных ударов России". Об этом он заявил в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества.
"Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот, держи от нас!" Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования", — сказал украинский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что Зеленский заявил, что РФ использует переговоры для усиления влияния. По его словам, Москва стремится "зафиксировать проявления нестабильности, которые уже создала".
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