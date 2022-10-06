"Всё настолько плохо": Отказавшиеся от российского угля поляки начали отапливать дома мусором
Bloomberg: Жители Польши начали жечь мусор, чтобы обогреть дома
Жителям Польши на фоне усугубляющегося кризиса приходится жечь мусор, чтобы отапливать дома. Как сообщает Bloomberg, граждане начали жаловаться, что в городах стал ощущаться неприятный запах.
"Сейчас всё настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — рассказала корреспонденту агентства мать троих детей из Яблонны.
Издание отмечает, что ситуация с загрязнением воздуха в Польше сегодня настолько серьёзна, что власти республики задумались о возможности раздачи защитных масок по мере снижения температуры.
Как писал Лайф, ещё в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении эмбарго на поставки угля из России. А в конце мая в стране ограничили продажу угля, чтобы "обеспечить топливом на следующий отопительный сезон как можно большее количество клиентов". Бывший министр экономики республики Януш Пехоциньский считает, что из-за этих мер зимой полякам придётся платить огромные деньги за отопление.
ТАСС / DPA / Darek Delmanowicz