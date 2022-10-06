НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 октября, 17:24

"Всё настолько плохо": Отказавшиеся от российского угля поляки начали отапливать дома мусором

Bloomberg: Жители Польши начали жечь мусор, чтобы обогреть дома

Жителям Польши на фоне усугубляющегося кризиса приходится жечь мусор, чтобы отапливать дома. Как сообщает Bloomberg, граждане начали жаловаться, что в городах стал ощущаться неприятный запах.

"Сейчас всё настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — рассказала корреспонденту агентства мать троих детей из Яблонны.

Издание отмечает, что ситуация с загрязнением воздуха в Польше сегодня настолько серьёзна, что власти республики задумались о возможности раздачи защитных масок по мере снижения температуры.

В Польше озвучили "ошеломительные" цены на уголь после отказа от поставок из РФ

В Польше озвучили "ошеломительные" цены на уголь после отказа от поставок из РФ

Как писал Лайф, ещё в апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон о введении эмбарго на поставки угля из России. А в конце мая в стране ограничили продажу угля, чтобы "обеспечить топливом на следующий отопительный сезон как можно большее количество клиентов". Бывший министр экономики республики Януш Пехоциньский считает, что из-за этих мер зимой полякам придётся платить огромные деньги за отопление.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Darek Delmanowicz

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров