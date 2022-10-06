"Всё настолько плохо": Отказавшиеся от российского угля поляки начали отапливать дома мусором

Жителям Польши на фоне усугубляющегося кризиса приходится жечь мусор, чтобы отапливать дома. Как сообщает Bloomberg, граждане начали жаловаться, что в городах стал ощущаться неприятный запах.

"Сейчас всё настолько плохо, что вы можете почувствовать запах горящего мусора каждый день, чего раньше никогда не было", — рассказала корреспонденту агентства мать троих детей из Яблонны.