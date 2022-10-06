Среди активистов "Бессмертного полка" запустили музыкальный флешмоб в честь бойцов СВО

Среди активистов "Бессмертного полка" запустили музыкальный флешмоб. О его подробностях газете "Петербургский дневник" рассказала глава исполкома общероссийского общественного движения Наталья Шадрина. Так, в рамках акции люди смогут поддержать российских бойцов, которые находятся в зоне спецоперации на Украине.

"Участники под руководством лауреата международных конкурсов, "голоса "Бессмертного полка России" Михаила Гаврилова исполнили песню "Последний бой", написанную членом Центрального штаба "Бессмертного полка России", народным артистом России Михаилом Ножкиным", — отметила она.

По словам Шадриной, именно эта композиция отражает настрой российского общества, которое положительно приняло итоги референдума и вхождение в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Собеседница издания также пояснила, что флешмоб был запущен среди активистов "Бессмертного полка", так как именно они являются неравнодушными людьми, которые помнят и хранят историю. Участникам нужно записать своё исполнение песни "Последний бой" и опубликовать его в соцсетях с хештегом #последнийбой.

"Во время предыдущего флешмоба с песней "Катюша" люди стали петь и выкладывать видео в соцсети по всему миру! И тогда же появилась идея сформировать творческие бригады из артистов государственных театров и филармоний, отправиться поддерживать наших ребят, в том числе в военные госпитали", — пояснила Шадрина, добавив, что в текущей ситуации россиянам необходимо сплотиться.