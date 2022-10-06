Экстрасенс рассказала, чем обернётся аномальное повторное цветение каштанов в Сочи

В Сочи впервые за десятилетие повторно расцвели каштаны — растение, которое, помимо прочего, считается символом Киева. В беседе с Лайфом экстрасенс Дарья Миронова увидела в цветении добрый знак. Она заверила, что это признак приближающегося благополучия, позитива и хорошей энергии.

"Это расцвет жизни, энергия жизни. То есть, с точки зрения эзотерической, это повод задуматься. Но знак добрый, приятный, означающий благополучие, благодать, благополучие той земли, на которой расцвели каштаны", — сказала Миронова.

Экстрасенс добавила, что такое внезапное цветение — показатель достатка и прибыли для региона. Возможно, это признак скорого демографического всплеска.

"Плюс это показатель, что это место силы, с сильной энергией, энергией исцеления. Также в этом регионе может родиться большое количество детей, показатель плодовитости региона", — заключила она.

В качестве одной из причин такого аномального цветения каштанов рассматривают ливни после засушливого августа. Об этом в Сочинском национальном парке сообщили РИА "Новости".