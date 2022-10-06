Медведев: Антироссийские санкции приведут к безоговорочной капитуляции Запада

Медведев отметил, что ограничения бьют по их инициаторам куда больше, чем по РФ, так как наша страна уже адаптировалась к ним. По словам замглавы Совбеза, "маниакальными санкциями" Запад добился только стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли. При этом он обратил внимание на то, что США в меньшей степени испытывают на себе вред от последствий таких мер.