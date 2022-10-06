Медведев: Антироссийские санкции приведут к безоговорочной капитуляции Запада
Антироссийские санкции закончатся экономическим крахом Запада. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя восьмой пакет рестрикций, который сегодня ввёл Евросоюз.
Медведев отметил, что ограничения бьют по их инициаторам куда больше, чем по РФ, так как наша страна уже адаптировалась к ним. По словам замглавы Совбеза, "маниакальными санкциями" Запад добился только стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли. При этом он обратил внимание на то, что США в меньшей степени испытывают на себе вред от последствий таких мер.
"К благоразумию наших врагов на Западе взывать бесполезно. И не нужно. Врагов надо заставить просить о пощаде в проигранном экономическом сражении. И завершать его их полной и безоговорочной капитуляцией", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 6 октября, ЕС ввёл восьмой пакет санкций против РФ, в частности установил верхний предел цен на российскую нефть, ввёл запрет на импорт определённых видов стальной продукции, пластика и химикатов, драгметаллов, бумаги, сигарет, косметики, полный запрет на обслуживание криптоактивов граждан и резидентов РФ. При этом ограничения распространились и на Запорожскую и Херсонскую области.