В Подмосковье гражданка Нигерии напала на полицейского после заседания о депортации
В Подмосковье гражданка Нигерии напала на полицейского после суда о выдворении из России. Инцидент произошёл 4 октября в здании Мособлсуда, где слушалось дело иностранки. Как сообщил источник ТАСС, сотрудник МВД выступал в суде свидетелем.
"Женщина схватила его за рубашку и сорвала галстук", — сказал неназванный собеседник агентства.
По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, женщине уже предъявили обвинение. Теперь иностранке грозит до пяти лет колонии.
Ранее Лайф сообщал, что американца Роберта Гилмана, который избил полицейского в Воронеже, приговорили к четырём с половиной годам колонии. До начала судебного заседания гражданин США обратился к людям в зале, заявив о своей невиновности. Он утверждал, что во время совершения преступления якобы был в "бессознательном состоянии".