В Подмосковье гражданка Нигерии напала на полицейского после заседания о депортации

В Подмосковье гражданка Нигерии напала на полицейского после суда о выдворении из России. Инцидент произошёл 4 октября в здании Мособлсуда, где слушалось дело иностранки. Как сообщил источник ТАСС, сотрудник МВД выступал в суде свидетелем.

"Женщина схватила его за рубашку и сорвала галстук", — сказал неназванный собеседник агентства.

По факту нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело, женщине уже предъявили обвинение. Теперь иностранке грозит до пяти лет колонии.