Американца, избившего полицейского в Воронеже, приговорили к 4,5 года колонии

Защита осуждённого надеется на обмен. Кстати, до начала судебного заседания гражданин США обратился к людям в зале, заявив о своей невиновности. Он утверждал, что во время совершения преступления якобы был в "бессознательном состоянии".

Как уже рассказывал Лайф, в январе этого года Гилман перебрал спиртного в поезде "Сухум — Москва", после чего стал неадекватно себя вести. В итоге его сняли с поезда в Воронеже и передали правоохранителям. В отделе американец несколько раз ударил полицейского. Также выяснилось, что иностранец находился на территории РФ с просроченной визой. Сам же Гилман заявлял, что во всём виновата плохая водка.