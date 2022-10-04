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4 октября, 13:54

Американца, избившего полицейского в Воронеже, приговорили к 4,5 года колонии

<p>Роберт Гилман. Обложка © Кадр из видео LIFE</p>

Роберт Гилман. Обложка © Кадр из видео LIFE

Гражданина США Роберта Гилмана, который ударил полицейского в Воронеже, приговорили к 4,5 года колонии. Такое решение вынес суд Центрального района города, сообщает ТАСС.

"Суд считает вину Гилмана полностью доказанной. <…> Признать [подсудимого] виновным, назначить наказание в виде четырёх лет шести месяцев с отбыванием в колонии общего режима", — огласила судья приговор американцу.

Защита осуждённого надеется на обмен. Кстати, до начала судебного заседания гражданин США обратился к людям в зале, заявив о своей невиновности. Он утверждал, что во время совершения преступления якобы был в "бессознательном состоянии".

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Как уже рассказывал Лайф, в январе этого года Гилман перебрал спиртного в поезде "Сухум — Москва", после чего стал неадекватно себя вести. В итоге его сняли с поезда в Воронеже и передали правоохранителям. В отделе американец несколько раз ударил полицейского. Также выяснилось, что иностранец находился на территории РФ с просроченной визой. Сам же Гилман заявлял, что во всём виновата плохая водка.

Наталья Исакова

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