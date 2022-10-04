Взрывы на "Северных потоках" разрушили последние мосты между Европой и РФ

В результате взрывов на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" разрушились последние мосты между РФ и Европой. Об этом в беседе с kp.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его мнению, аварии выгодны Соединённым Штатам Америки. Специалист заметил, что европейские страны более полувека покупали голубое топливо из РФ, даже несмотря на сложные отношения с Москвой.

"А американцы, уничтожая газопроводы (исходим из версии, что это сделали США), как бы говорят европейцам: даже не думайте, что вы когда-нибудь вернётесь к закупкам российского газа, к нормальным экономическим отношениям с Россией. И не учитывайте это при принятии решений в отношении антироссийских санкций, поставок вооружения и других вопросов", — отметил Юшков.

Эксперт добавил, что Вашингтон в таком случае призывает полностью забыть об отношениях с Москвой и взаимодействовать с другими поставщиками энергоресурсов, например с США. Америке на руку, если Европа будет рассматривать лишь её сжиженный природный газ и подписывать долгосрочные контракты на его отправку с предприятий, которые будут введены с 2025 по 2030 год, отметил специалист.