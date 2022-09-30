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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 23:34

Европейские лидеры признали аварию на "Северных потоках" результатом диверсии

В ходе видеоконференций, проведённых канцлером ФРГ Олафом Шольцем с западными лидерами, стороны пришли к выводу, что всё указывает на диверсионный характер аварий на российских газопроводах. Глава германского правительства провёл встречи онлайн с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Дании, Норвегии и Швеции. Все они сошлись во мнении, что причина взрывов была рукотворной.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на преднамеренный акт диверсии на трубопроводах", — сообщил официальный представитель Федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Он добавил, что Германия поддержит Данию и Швецию в расследовании инцидентов. Такое обещание, по его словам, дал Шольц. Хебештрайт отметил также, что "меры предосторожности и защита критически важной инфраструктуры от диверсий" будут усилены совместно с "союзниками по НАТО и ЕС".

Швейцарский разведчик назвал заинтересованных в аварии на "Северных потоках"
Швейцарский разведчик назвал заинтересованных в аварии на "Северных потоках"

Ранее Лайф писал, что Байден выступил с заявлением по авариям на "Северных потоках". Президент США тоже сказал, что это было диверсией.

Напомним, Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

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Арина Родионова
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