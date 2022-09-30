Путин пообещал 16-летней поэтессе из Донбасса издать сборник её стихов
Богдана Нещерет и Владимир Путин. Фото © ТАСС \ Григоров Гавриил
После выступления на концерте-митинге в честь вступления в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент России Владимир Путин пообщался с 16-летней Богданой Нещерет. Девушка — рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, со сцены на Красной площади она прочитала свои стихи. Российский лидер, поговорив с ней, обещал издать сборник её стихов.
Президент спросил у Богданы, давно ли она пишет стихи, интересуется поэзией и есть ли у неё уже сборник. Услышав ответ, глава государства озвучил интересное предложение.
"У тебя на сборничек наберётся? Давай издадим книжечку... Я попрошу коллег. Спасибо тебе за твою позицию", — сказал Путин.
В ответ девушки передала главе государства свои стихи и выразила благодарность. Она сказала, что испытывает большую гордость быть рядом с президентом. А после рассказала журналистам, что это выступление и общение было особенным. Она отметила, что обычно сильно волнуется перед публикой, но на нынешнем митинге всё было иначе. А от Владимира Владимировича, по признанию поэтессы, она набралась силы духа.
Как рассказывал Лайф, президент России Владимир Путин завершил своё выступление на концерте-митинге на Красной площади словами "Победа будет за нами". Глава государства назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав России днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.