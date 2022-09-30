Путин пообещал 16-летней поэтессе из Донбасса издать сборник её стихов

После выступления на концерте-митинге в честь вступления в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент России Владимир Путин пообщался с 16-летней Богданой Нещерет. Девушка — рядовой бригады "Призрак" из Донбасса, со сцены на Красной площади она прочитала свои стихи. Российский лидер, поговорив с ней, обещал издать сборник её стихов.

Президент спросил у Богданы, давно ли она пишет стихи, интересуется поэзией и есть ли у неё уже сборник. Услышав ответ, глава государства озвучил интересное предложение.

"У тебя на сборничек наберётся? Давай издадим книжечку... Я попрошу коллег. Спасибо тебе за твою позицию", — сказал Путин.