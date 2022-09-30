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30 сентября, 16:25

Путин: Россия открывает сердце жителям новых регионов

<p>Денис Пушилин, Владимир Путин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий (слева направо) на концерте на Красной площади. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Денис Пушилин, Владимир Путин, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий (слева направо) на концерте на Красной площади. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Россия открывает не только двери жителям четырёх новых регионов, но и своё сердце. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Красной площади на концерте-митинге в честь вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Путин выступил на концерте-митинге на Красной площади. Видео © LIFE

"Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестёр, она открывает им своё сердце. Добро пожаловать домой!" — сказал российский лидер.

Собравшиеся встретили слова Путина шквалом аплодисментов.

"Мы навеки с Россией": Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади

"Мы навеки с Россией": Главы четырёх новых регионов РФ выступили на концерте на Красной площади

27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.

Варвара Романова
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