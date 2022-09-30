Путин: Россия открывает сердце жителям новых регионов

Россия открывает не только двери жителям четырёх новых регионов, но и своё сердце. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Красной площади на концерте-митинге в честь вхождения в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.