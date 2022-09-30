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30 сентября, 16:12

Прокуратура Петербурга потребовала признать "Весну" экстремистской организацией

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск о признании движения "Весна" экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в РФ", — говорится в пресс-релизе ведомства.

"Весна", по мнению прокуратуры, использует "различные политические технологии воздействия". Например, организует акции, проходящие с нарушением закона и применением насилия по отношению к представителям правоохранительных органов. Отметим, что "Весна" занималась координацией крупных протестов против объявленной в стране частичной мобилизации.

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Ранее Лайф сообщал, что сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина обвинили в финансировании экстремистов. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ему в качестве меры пресечения запрет определённых действий.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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