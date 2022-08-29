Сооснователя "Диссернета" Заякина обвинили в финансировании экстремистов
Суд запретил определённые действия сооснователю "Диссернета" Андрею Заякину
Журналист "Новой газеты" и сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Заякину в качестве меры пресечения запрет определённых действий. На время следствия ему нельзя покидать дом с восьми вечера до восьми утра без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то, кроме близких родственников, пользоваться Интернетом, а также отправлять и получать почту.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали политика и общественного деятеля Леонида Гозмана*. По данным RT, его обвиняют в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.
* Включён в реестр СМИ-иноагентов.
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Wikipedia / Ольга Чеснокова