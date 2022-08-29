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29 августа, 14:35

Сооснователя "Диссернета" Заякина обвинили в финансировании экстремистов

Суд запретил определённые действия сооснователю "Диссернета" Андрею Заякину

Журналист "Новой газеты" и сооснователь проекта "Диссернет" Андрей Заякин стал фигурантом уголовного дела о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Заякину в качестве меры пресечения запрет определённых действий. На время следствия ему нельзя покидать дом с восьми вечера до восьми утра без письменного разрешения следователя, общаться с кем-то, кроме близких родственников, пользоваться Интернетом, а также отправлять и получать почту.

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* Включён в реестр СМИ-иноагентов.

Обложка ©

Wikipedia / Ольга Чеснокова

Артур Лапсаков

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