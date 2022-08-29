Россиянам рассказали о способах уберечься от ковида при росте заболеваемости

Чтобы обезопасить себя от коронавируса людям с ожирением, сахарным диабетом и повышенным давлением, необходимо чаще быть на свежем воздухе и употреблять фрукты и овощи. Об этом kp.ru рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, доктор медицинских наук Екатерина Шестакова.

"Пациентов с ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями чаще приходится госпитализировать, им необходима более интенсивная терапия. К сожалению, тяжёлое течение коронавирусной инфекции чаще приводит к летальным исходам", — сказала она.

Для сохранения здоровья этим людям необходимо, например, гулять в парках, так как это способствует снижению массы тела и уровня сахара в крови. Кроме того, там можно поучаствовать в танцах, организовать ходьбу с использованием скандинавских палок, покататься на велосипеде, а также просто получить витамин D.

Также рекомендуется увеличить потребление овощей и фруктов, которые являются важными источниками витаминов. Это тоже снизит массу тела и будет способствовать более быстрому восстановлению после коронавирусной инфекции, утверждает Шестакова. Врач напомнила о важности соблюдения правил личной гигиены, социальной дистанции и вакцинации.