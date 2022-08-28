Желающих вакцинироваться от ковида предостерегли от употребления алкоголя
Терапевт Водовозов предупредил об опасности сочетания алкоголя с вакциной от ковида
Алкоголь подавляет иммунитет, поэтому после вакцинации от CoViD-19 его рекомендуется не употреблять. Так, в случае с назальной вакциной спиртное не стоит пить как минимум в первые трое суток. Такой совет дал врач-терапевт Алексей Водовозов.
"Если мы будем употреблять спиртное после назальной вакцинации, то у нас есть все шансы, что вакцина не сработает так, как задумали её разработчики. С этим связан не запрет, а рекомендация не употреблять алкоголь хотя бы в первые трое суток после прививки", — пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.
После вакцинации лучше всего не пить неделю или две, в это время формируется иммунитет к коронавирусу. При этом перед ревакцинацией назальным препаратом никакой специальной подготовки проводить не нужно.
Напомним, первую в мире назальную вакцину против ковида Минздрав РФ зарегистрировал 1 апреля. Применение этого препарата разрешено в медицинских организациях для лиц от 18 лет. А недавно в России была зарегистрирована ещё одна назальная вакцина от коронавируса. Производителем "Салнавака" является компания "Генериум". Это двухкомпонентная вакцина, которая вводится с интервалом в три недели.
ТАСС / Артём Геодакян