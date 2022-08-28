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28 августа, 03:10

Желающих вакцинироваться от ковида предостерегли от употребления алкоголя

Терапевт Водовозов предупредил об опасности сочетания алкоголя с вакциной от ковида

Алкоголь подавляет иммунитет, поэтому после вакцинации от CoViD-19 его рекомендуется не употреблять. Так, в случае с назальной вакциной спиртное не стоит пить как минимум в первые трое суток. Такой совет дал врач-терапевт Алексей Водовозов.

"Если мы будем употреблять спиртное после назальной вакцинации, то у нас есть все шансы, что вакцина не сработает так, как задумали её разработчики. С этим связан не запрет, а рекомендация не употреблять алкоголь хотя бы в первые трое суток после прививки", — пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Гинцбург отметил эффективность назальной вакцины против всех штаммов ковида

Гинцбург отметил эффективность назальной вакцины против всех штаммов ковида

После вакцинации лучше всего не пить неделю или две, в это время формируется иммунитет к коронавирусу. При этом перед ревакцинацией назальным препаратом никакой специальной подготовки проводить не нужно.

Напомним, первую в мире назальную вакцину против ковида Минздрав РФ зарегистрировал 1 апреля. Применение этого препарата разрешено в медицинских организациях для лиц от 18 лет. А недавно в России была зарегистрирована ещё одна назальная вакцина от коронавируса. Производителем "Салнавака" является компания "Генериум". Это двухкомпонентная вакцина, которая вводится с интервалом в три недели.

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ТАСС / Артём Геодакян

Юлия Коновалова

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