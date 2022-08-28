Британию уличили в лукавстве по поводу полного отказа от российского топлива

У Великобритании не получилось избавиться от привычки закупать топливо из России, это утверждается в материале Bloomberg. Агентство в своём выводе ссылается на отчёт Бюро национальной статистики Соединённого Королевства (ONS), согласно которому в июне страна смогла полностью остановить импорт российских энергоносителей.

По словам авторов публикации, это указывает на успешный отказ Лондона от российских нефти и газа. Однако отчёт ONS оказался не точен. По данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран — особенно из Бельгии, откуда в период с марта по июль поставки выросли.

"Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объёма годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тыс. тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объёма импорта Великобритании", — пишет агентство.

По данным Bloomberg, в первом отчёте лукавство выражается в том, что он основан на данных о прямых поставках — на стране, из которой идёт импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.