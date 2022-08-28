Российская орбитальная станция может получить новое название

Название Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено после завершения проектирования. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Пока в наших внутренних документах мы используем это название [РОС]. Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована", — сказал глава корпорации в беседе с ТАСС.

Ранее Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования Российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.