Российская орбитальная станция может получить новое название
Глава "Роскосмоса" Борисов допустил переименование Российской орбитальной станции
Название Российской орбитальной станции (РОС) может быть изменено после завершения проектирования. Об этом рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Пока в наших внутренних документах мы используем это название [РОС]. Возможно, после завершения проектирования национальная станция будет переименована", — сказал глава корпорации в беседе с ТАСС.
Ранее Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах России выйти из проекта МКС после 2024 года и о начале формирования Российской орбитальной станции. По его словам, будущее отечественной пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал знаниями в области космоса.
На полях международного военно-технического форума "Армия-2022" госкорпорация "Роскосмос" показала макет новой станции. Он включал базовый, научно-энергетический, узловой, шлюзовой целевой и производственный модули, а также платформы обслуживания.
"Роскосмос"