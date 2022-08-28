А в первой забил гол: Вторая игра в новом клубе обернулась для Дзюбы кошмаром

Статистический портал поставил россиянину оценку 5,8. Дзюба вышел на поле в стартовом составе и в первом тайме получил жёлтую карточку. В начале второго тайма российского форварда заменили, вместо него на поле появился итальянец Марио Балотелли. Также отметим, что Дзюба не смог ни разу пробить по воротам.

Игра между соперниками завершилась победой "Адана Демирспор" со счётом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил португальский защитник Кевин Родригес. После четырёх матчей чемпионата клуб Дзюбы набрал девять очков и занимает вторую позицию в таблице. Отставание от идущего первым "Газиантепа" составляет одно очко.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком "Адана Демирспор". Игрок подписал контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. В матче третьего тура против "Фенербахче" россиянин дебютировал в новом клубе. Игрок вышел в стартовом составе и провёл на поле 87 минут, после чего был заменён. Примечательно, что первый матч за клуб "Адана Демирспор" нападающий провёл в день своего рождения и отметился забитым мячом. В этом матче Дзюба был признан лучшим игроком своей команды.