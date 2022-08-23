Дзюба признан лучшим игроком "Адана Демирспор" в дебютном матче за клуб

Футбольный клуб "Адана Демирспор", за который с недавнего времени выступает российский нападающий Артём Дзюба, в гостях проиграл "Фенербахче" в матче третьего тура чемпионата Турции. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Статистический портал WhoScored признал Дзюбу лучшим игроком матча в составе своей команды наряду с голкипером Эртачем Озбиром. Оба футболиста получили оценку 7,3. При этом российский форвард забил один гол во встрече. Для футболиста этот матч стал дебютным в Турции. Стоит отметить, что первый гол Дзюбы в новой команде пришёлся на его день рождения. В понедельник, 22 августа, россиянину исполнилось 34 года.