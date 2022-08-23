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23 августа, 04:17

Дзюба признан лучшим игроком "Адана Демирспор" в дебютном матче за клуб

Футбольный клуб "Адана Демирспор", за который с недавнего времени выступает российский нападающий Артём Дзюба, в гостях проиграл "Фенербахче" в матче третьего тура чемпионата Турции. Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Статистический портал WhoScored признал Дзюбу лучшим игроком матча в составе своей команды наряду с голкипером Эртачем Озбиром. Оба футболиста получили оценку 7,3. При этом российский форвард забил один гол во встрече. Для футболиста этот матч стал дебютным в Турции. Стоит отметить, что первый гол Дзюбы в новой команде пришёлся на его день рождения. В понедельник, 22 августа, россиянину исполнилось 34 года.

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В следующем туре чемпионата "Адана Демирспор" на выезде сыграет с "Умраниеспор", матч состоится 27 августа.

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын

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