"Красота, лепота": Дзюба восхитился городом, в котором будет играть в Турции

Российский нападающий клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба на своих страницах в соцсетях показал, как выглядит турецкий город Адана, в котором находится его нынешняя команда и где он будет жить.

Артём Дзюба показал пейзажи города Адана, в котором он будет жить и играть. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyuba

"Красота, лепота! Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Пугали, что Адана — не очень город. Нет, очень даже!" — рассказал Дзюба.