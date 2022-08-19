"Красота, лепота": Дзюба восхитился городом, в котором будет играть в Турции
Дзюба показал видео из Аданы после перехода в турецкий клуб
Российский нападающий клуба "Адана Демирспор" Артём Дзюба на своих страницах в соцсетях показал, как выглядит турецкий город Адана, в котором находится его нынешняя команда и где он будет жить.
Артём Дзюба показал пейзажи города Адана, в котором он будет жить и играть. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / artem.dzyuba
"Красота, лепота! Не знаю, как вам, а мне очень нравится. Пугали, что Адана — не очень город. Нет, очень даже!" — рассказал Дзюба.
Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные — в матче против стамбульского "Фенербахче".