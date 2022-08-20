Президент "Аданы" рассказал, как в клубе отбили высокую зарплату Дзюбы
"Адана Демирспор" продала почти четыре тысячи футболок Артёма Дзюбы после его перехода в турецкий клуб. Об этом сообщил президент команды Мурат Санчак в "Твиттере".
"Общее количество проданных футболок Дзюбы составило 3803 штуки. Спасибо, его зарплату мы отбили", — написал Санчак.
Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба
Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные в матче против стамбульского "Фенербахче".
Обложка ©