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20 августа, 09:25

Президент "Аданы" рассказал, как в клубе отбили высокую зарплату Дзюбы

"Адана Демирспор" продала почти четыре тысячи футболок Артёма Дзюбы после его перехода в турецкий клуб. Об этом сообщил президент команды Мурат Санчак в "Твиттере".

"Общее количество проданных футболок Дзюбы составило 3803 штуки. Спасибо, его зарплату мы отбили", — написал Санчак.

Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба

Итальянский бунтарь, украинский знакомый и неожиданный лидер: Знакомимся с клубом "Адана Демирспор", в который переходит Артём Дзюба

Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные в матче против стамбульского "Фенербахче".

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adanademirspor.org.tr

Шамиль Гаджиев

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