Дзюба отличился голом в первой же игре за турецкий "Адана Демирспор"

Артём Дзюба забил первый гол в составе футбольного клуба "Адана Демирспор", это произошло в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче". Голевой подвиг российского нападающего пришёлся сразу на дебютную игру за турецкий клуб.

Форвард отличился на 66-й минуте встречи. После передачи Хенри Оньекуру он переправил мяч в сетку ворот. На данный момент "Фенербахче" выигрывает со счётом 3:2.

Гол Артёма Дзюбы. Видео © Twitter / Mhmt13

Важно ещё и то, что первый гол Дзюбы пришёлся на его день рождения. В понедельник, 22 августа, россиянину исполнилось 34 года.