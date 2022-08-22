Дзюба отличился голом в первой же игре за турецкий "Адана Демирспор"
Артём Дзюба забил первый гол в составе футбольного клуба "Адана Демирспор", это произошло в матче третьего тура чемпионата Турции против "Фенербахче". Голевой подвиг российского нападающего пришёлся сразу на дебютную игру за турецкий клуб.
Форвард отличился на 66-й минуте встречи. После передачи Хенри Оньекуру он переправил мяч в сетку ворот. На данный момент "Фенербахче" выигрывает со счётом 3:2.
Гол Артёма Дзюбы. Видео © Twitter / Mhmt13
Важно ещё и то, что первый гол Дзюбы пришёлся на его день рождения. В понедельник, 22 августа, россиянину исполнилось 34 года.
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Ранее Лайф сообщал, что Артём Дзюба стал игроком "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". По некоторым данным, за сезон он получит полтора миллиона евро. Отметим, что дебют футболиста в новой команде может случиться уже в эти выходные в матче против стамбульского "Фенербахче".
Twitter / Mhmt13