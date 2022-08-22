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22 августа, 20:24

Лидеру итальянских правых досталось за видео с изнасилованием украинки

Кандидата в премьеры Италии раскритиковали за видео изнасилования украинки гвинейцем

Лидер крайне правой политической партии "Братья Италии" и один из главных кандидатов на пост итальянского премьера — Джорджия Мелони — разместила в соцсетях видео, на котором запечатлён фрагмент с изнасилованием украинской беженки выходцем из Гвинеи. Политик после этого угодила под шквал критики, сообщает The Guardian.

На 55-летнюю украинку напали в городе Пьяченца 21 августа, преступление попало на видео. Запись, скорее всего, сделана кем-то из квартиры с видом на улицу, поэтому преступника и удалось быстро задержать. А Мелони впоследствии опубликовала в соцсетях размытое видео из СМИ, где отчётливо слышны крики жертвы.

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"Нельзя молчать об этом чудовищном эпизоде сексуального насилия над украинкой, совершённого днём в Пьяченце лицом, ищущим убежища. Обнимаю эту женщину. Я сделаю всё возможное, чтобы восстановить безопасность в наших городах", — написала итальянский политик.

Публикация Мелони вызвала негативный резонанс в Сети. Некоторые политики левых и центристских взглядов также раскритиковали публикацию подобного контента в предвыборных целях.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинский беженец отказал в тарелке супа жителю Польши в местной столовой. Поляк зашёл туда и спросил, правда ли, что его супруге отказали в еде, на что ему ответили утвердительно. В конце беседы украинец ещё раз заявил, что не даст поесть паре, даже если она голодна.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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