Итальянцев возмутила идея Ватикана организовать зимний лагерь для украинских мальчиков

Папская комиссия по защите несовершеннолетних предложила организовать в Ватикане зимний лагерь для украинских мальчиков, однако итальянцев возмутила такая инициатива. Об этом сообщает телеграм-канал "Медный колокол".

Папство собиралось набрать в лагерь до 300 мальчиков из Незалежной в возрасте от 5 до 14 лет. Представители Ватикана утверждали, что детский отдых необходим, так как финансовая поддержка для украинских беженцев со стороны стран Евросоюза сокращается. Планировалось, что мальчики в лагере смогут пройти процедуру присоединения к католической церкви.

Но итальянцы не одобрили подобные намерения. В Сети появилась петиция против организации лагеря, которая за сутки собрала более 40 тысяч подписей. Однако после этого портал change.org, на котором было размещено обращение, удалил его. Итальянские активисты требуют остановить Ватикан и подозревают папство в нездоровом интересе к несовершеннолетним.