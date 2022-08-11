В Испании выявили десять случаев заражения "болезнью легионеров"

В испанском городе Касерес в автономном сообществе Экстремадура зарегистрировали десять случаев заражения опасным заболеванием легионеллёзом, или "болезнью легионеров," двое больных скончались. Об этом сообщает газета Mundo со ссылкой на местную службу здравоохранения.

"Пациенты были госпитализированы в больницу Сан-Педро-де-Алькантара в Касересе с респираторными нарушениями, за последние несколько часов было выявлено ещё два положительных случая в дополнение к семи, о которых сообщалось ранее. Помимо этого, мы должны добавить ещё один положительный случай — пациент, который поступил в больницу после появления симптомов с 3 августа", — говорится в материале.

При этом из десяти заболевших шесть остаются в больнице, двое были выписаны, ещё двое умерли. Среди них 54-летняя женщина и 70-летний мужчина, оба с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.

Большинство случаев заражения приходится на район Сан-Хорхе, где жили или работали заболевшие. Однако, по данным местных властей, о вспышке легионеллёза речи не идёт, так как эпидемиологическая связь между случаями инфицирования отсутствует и угрозы здоровью населения нет.