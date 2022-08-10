Москвичей предупредили о волне коронавируса-мутанта "кентавр"

Врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО предупредил москвичей о развитии омикрон-штамма "кентавр".

Эксперт отметил, что сейчас идёт мутация вируса и новая волна отличается от предыдущей. По его словам, при "кентавре", в сравнении с омикрон-штаммом, такое же лёгкое течение болезни. Однако степень заражения выше, чем у других видов ковида. При этом Неронов обратил внимание, что, несмотря на новую волну коронавируса, другие вирусы совсем "не спят".

"Наиболее актуально в течение всего лета сохраняются так называемые респираторные вирусные инфекции с абдоминальным синдромом, протекающие с тошнотой, диареей и другими кишечными проявлениями, к которым относятся ротавирус, норовирус, аденовирус, астровирус и тому подобные", — добавил врач.