Шпица ввергло в шок похищение из квартиры в Москве через форточку

Украденный из московской квартиры шпиц находится в хорошем состоянии, однако не проявляет былой активности из-за перенесённого шока, рассказал хозяин собаки пресс-службе столичного главка МВД.

"Слава богу, с ней всё обошлось. Всё хорошо. Единственное, что вот, может быть, не такая активная, как была раньше, не такая весёлая. Всё-таки шок", — заявил владелец собаки.

По его словам, увидев по возвращении домой, что квартира обчищена, он вместе с супругой бросился на поиски собаки. И эта потеря произвела на них куда большее впечатление, чем похищенные ювелирные украшения, одежда и две бутылки вина, лежавшие в холодильнике. Мужчина также поблагодарил полицейских, которые помогли раскрыть это преступление.