В Москве вор-форточник обокрал квартиру на 130 тысяч рублей и похитил шпица

В московском районе Соколиная Гора мужчина обокрал квартиру. Поднявшись по трубе, он залез в дом через открытое окно и забрал драгоценности общей стоимостью более 130 тысяч рублей. Однако этого грабителю, видимо, показалось мало, он решил прихватить с собой ещё и немецкого шпица, которого хозяева оставили сторожить квартиру.

Мужчина украл из квартиры драгоценности и собаку. Видео © T.me / МВД МЕДИА

"В вечернее время злоумышленник, находясь у дома на Мироновской улице, обнаружил на втором этаже здания открытое окно. Он поднялся по трубе и через открытую створку проник в квартиру. Вор похитил ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тысяч рублей, а ещё прихватил с собой питомца потерпевших — немецкого шпица, стоимость которого оценивается в 70 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

К счастью, камеры наружного видеонаблюдения сняли, как мужчина с собакой под мышкой уходит с места преступления. Полицейские уже задержали похитителя, а пушистого питомца вернули хозяевам. Однако ювелирные украшения найти не удалось, вор успел их продать. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу.