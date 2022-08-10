НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 августа, 10:26

В Москве вор-форточник обокрал квартиру на 130 тысяч рублей и похитил шпица

В московском районе Соколиная Гора мужчина обокрал квартиру. Поднявшись по трубе, он залез в дом через открытое окно и забрал драгоценности общей стоимостью более 130 тысяч рублей. Однако этого грабителю, видимо, показалось мало, он решил прихватить с собой ещё и немецкого шпица, которого хозяева оставили сторожить квартиру.

Мужчина украл из квартиры драгоценности и собаку. Видео © T.me / МВД МЕДИА

"В вечернее время злоумышленник, находясь у дома на Мироновской улице, обнаружил на втором этаже здания открытое окно. Он поднялся по трубе и через открытую створку проник в квартиру. Вор похитил ювелирные украшения и другое имущество на сумму более 130 тысяч рублей, а ещё прихватил с собой питомца потерпевших — немецкого шпица, стоимость которого оценивается в 70 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

К счастью, камеры наружного видеонаблюдения сняли, как мужчина с собакой под мышкой уходит с места преступления. Полицейские уже задержали похитителя, а пушистого питомца вернули хозяевам. Однако ювелирные украшения найти не удалось, вор успел их продать. Возбуждено уголовное дело, мужчина заключён под стражу.

Банда воров подралась с работниками магазина в Петербурге, не желая платить за алкоголь

Банда воров подралась с работниками магазина в Петербурге, не желая платить за алкоголь

А ранее в Петербурге безработный мужчина похитил мальчика с детской площадки и слушал с ним музыку. В правоохранительные органы обратился сосед меломана, когда увидел, что тот заводит домой неизвестного ребёнка. Мальчик не пострадал, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Обложка ©

T.me / МВД МЕДИА

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров