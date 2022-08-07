В Петербурге безработный мужчина похитил мальчика с детской площадки и слушал с ним музыку

Сотрудники полиции задержали жителя Невского района Санкт-Петербурга, похитившего с детской площадки семилетнего мальчика. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по городу и области.

Всё произошло накануне, 6 августа, когда в правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что его сосед завёл домой неизвестного мальчика. Полицейские прибыли на место, однако им не открыли, из квартиры доносились громкая музыка и детский смех.

После вскрытия дверей сотрудниками МЧС полиция задержала хозяина квартиры 1977 года рождения. Внутри находился семилетний мальчик. В ходе расследования установлено, что мужчина забрал его с детской площадки, где тот был с сестрой.

Мальчик растёт в неполной многодетной семье, не состоящей на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Мужчина же состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, не работает. Возбуждено уголовное дело по статье 126 "Похищение человека", злоумышленник задержан на основании статьи 91.