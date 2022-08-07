В Брянской области подросток получил срок за ложь о терактах

Несовершеннолетнего жителя Брянской области осудили за рассылку сообщений о ложных угрозах террористического характера. Как сообщили в УФСБ России по региону, подросток получил три года условно.

"В июле 2022 года решением Клетнянского районного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на три года", — указано в сообщении.

По данным следствия, подросток, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ и другие адреса более 30 писем с сообщением о терактах, причём действовал он в разных регионах. В ходе проверки сотрудниками правоохранительных органов выяснилось, что присылаемая информация являлась ложной. Сведения о возрасте осуждённого не приводятся.

Ранее Лайф сообщал, что суд приговорил к пожизненному сроку члена ИГИЛ* за подготовку теракта у Кремля. Кроме того, Тоджиддина Назарова обязали выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.