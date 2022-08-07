МЧС объявило штормовое предупреждение в Приморье из-за сильных ливней с грозами

Главное управление МЧС России по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, которые ожидаются 7 и 8 августа. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ГУ МЧС РФ.

"Внимание, штормовое предупреждение! <...> В ближайшие 3–6 часов с сохранением до утра 8 августа в Приморском крае местами ожидаются ливни, местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы. При грозе усиление ветра до 20 м/с", — сказано сообщении.