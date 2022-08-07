МЧС объявило штормовое предупреждение в Приморье из-за сильных ливней с грозами
Главное управление МЧС России по Приморскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами, которые ожидаются 7 и 8 августа. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте ГУ МЧС РФ.
"Внимание, штормовое предупреждение! <...> В ближайшие 3–6 часов с сохранением до утра 8 августа в Приморском крае местами ожидаются ливни, местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы. При грозе усиление ветра до 20 м/с", — сказано сообщении.
В региональном ГУ МЧС РФ призвали жителей Приморья воздержаться от поездок, в том числе по воде. Из-за сильного ветра могут упасть слабозакреплённые конструкции, поэтому нахождение на открытом пространстве следует ограничить, подчёркивается в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в обесточенном из-за ливней амурском посёлке Магдагачи ввели режим ЧС. Областная прокуратура также опубликовала видео с места происшествия. На кадрах заметно, что мощные потоки воды движутся рядом с дамбой, превращая всё вокруг в огромную реку. Позже губернатор Амурской области объявил режим ЧС ещё в нескольких районах из-за паводков.
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