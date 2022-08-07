Wish You Were Here: Медведев счёл адекватным основателя Pink Floyd, назвавшего Байдена военным преступником

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Западе ещё есть адекватные люди. Таким образом он отреагировал на слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd, Роджера Уотерса, о том, что американский президент Джо Байден "разжёг огонь" на Украине.

"Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден "разжёг огонь" на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть ещё адекватные люди и на Западе", — написал политик в соцсети "ВКонтакте".

К публикации он прикрепил композицию Уотерса Wish You Were Here, в переводе с английского название песни означает "Хочется, чтобы ты был здесь".