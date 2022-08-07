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7 августа, 13:24

Wish You Were Here: Медведев счёл адекватным основателя Pink Floyd, назвавшего Байдена военным преступником

Медведев назвал адекватным основателя Pink Floyd после его слов о США и Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на Западе ещё есть адекватные люди. Таким образом он отреагировал на слова одного из основателей рок-группы Pink Floyd, Роджера Уотерса, о том, что американский президент Джо Байден "разжёг огонь" на Украине.

"Роджер Уотерс, один из основателей Pink Floyd, считает, что Байден "разжёг огонь" на Украине. А специальная военная операция России на Украине — это наш ответ на расширение НАТО. Есть ещё адекватные люди и на Западе", — написал политик в соцсети "ВКонтакте".

К публикации он прикрепил композицию Уотерса Wish You Were Here, в переводе с английского название песни означает "Хочется, чтобы ты был здесь".

Медведев: Ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Медведев: Ситуация сейчас гораздо хуже холодной войны

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия победит в ситуации вокруг Украины. Таким образом он ответил на высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о "самом опасном моменте для Европы".

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VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук

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