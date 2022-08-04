Медведев: Россия победит в ситуации вокруг Украины
Медведев напомнил Столтенбергу, кто победил во Второй мировой войне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации. Так он ответил на высказывания генсека НАТО о "самом опасном моменте для Европы".
"У него (Йенса Столтенберга. — Прим. Лайфа) плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится", — написал Медведев в телеграм-канале.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа сегодня находится в самой непростой ситуации с момента окончания Второй мировой войны, поэтому альянс не даёт конфликту на Украине выйти за её пределы.
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