Медведев: Россия победит в ситуации вокруг Украины

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия победит в сложившейся вокруг Украины ситуации. Так он ответил на высказывания генсека НАТО о "самом опасном моменте для Европы".

"У него (Йенса Столтенберга. — Прим. Лайфа) плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится", — написал Медведев в телеграм-канале.