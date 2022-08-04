В обстрелянной ВСУ колонии Донецка не было украинских пленных
Минюст ДНР: В обстрелянной ИК Донецка не содержатся украинские пленные
В исправительной колонии Донецка, которая была атакована со стороны ВСУ, не содержатся украинские военнопленные. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте Донецкой Народной Республики.
"Нет", — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о пребывании в учреждении украинских пленных.
Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". В результате погибло минимум пять человек, в том числе ребёнок. Также атакована исправительная колония в Донецке, в результате погиб сотрудник учреждения, ранения получили двое заключённых. Позже один из них скончался в больнице.
ТАСС / Белозерцев Вадим