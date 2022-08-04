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4 августа, 12:41

В обстрелянной ВСУ колонии Донецка не было украинских пленных

Минюст ДНР: В обстрелянной ИК Донецка не содержатся украинские пленные

В исправительной колонии Донецка, которая была атакована со стороны ВСУ, не содержатся украинские военнопленные. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте Донецкой Народной Республики.

"Нет", — сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о пребывании в учреждении украинских пленных.

Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". В результате погибло минимум пять человек, в том числе ребёнок. Также атакована исправительная колония в Донецке, в результате погиб сотрудник учреждения, ранения получили двое заключённых. Позже один из них скончался в больнице.

ВСУ продолжают обстреливать Донецк "натовскими" снарядами

ВСУ продолжают обстреливать Донецк "натовскими" снарядами

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ТАСС / Белозерцев Вадим

Оксана Попова

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