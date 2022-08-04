Пожарные почти полностью осушили водоём напротив сгоревшего склада Ozon в Подмосковье
Пожарный водоём, который находился напротив сгоревшего склада компании Ozon в Подмосковье, осушили почти полностью. На месте пожара побывал корреспондент Лайфа.
Водоём напротив склада в Подмосковье почти пуст. Обложка © LIFE
Судя по фотографиям пруда, он действительно сильно обмелел. Как известно, площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, а пожарные боролись с огнём до утра сегодняшнего дня.
По данным Лайфа, на территории склада сейчас спокойная обстановка: огонь удалось потушить и техника прекратила работу. Это подтвердил и столичный Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В его телеграм-канале сказано, что вертолёт Ка-32 сбросил 100 тонн воды и завершил работу на месте пожара.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Лайф сообщал об одном погибшем, в МЧС же заявляли, что два человека считаются пропавшими без вести. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения.
LIFE