Пожарные почти полностью осушили водоём напротив сгоревшего склада Ozon в Подмосковье

Пожарный водоём, который находился напротив сгоревшего склада компании Ozon в Подмосковье, осушили почти полностью. На месте пожара побывал корреспондент Лайфа.

Судя по фотографиям пруда, он действительно сильно обмелел. Как известно, площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, а пожарные боролись с огнём до утра сегодняшнего дня.

По данным Лайфа, на территории склада сейчас спокойная обстановка: огонь удалось потушить и техника прекратила работу. Это подтвердил и столичный Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В его телеграм-канале сказано, что вертолёт Ка-32 сбросил 100 тонн воды и завершил работу на месте пожара.