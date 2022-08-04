СК назвал три версии пожара на складе Ozon в Подмосковье
Следственный комитет РФ рассматривает несколько версий причин возгорания на складе Ozon в Подмосковье: короткое замыкание; нарушение техники безопасности при сварочных работах; неосторожное обращение с источниками тепла со стороны работников.
Последствия масштабного пожара на складе Ozon в Подмосковье. Видео © SHOT
"К настоящему времени произведены осмотры, в ходе которых изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания, правоустанавливающие и иные документы. Проведено более 30 допросов", — добавили в СК.
Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Лайф сообщал об одном погибшем, в МЧС же заявляли, что два человека считаются пропавшими без вести. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения.