Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в Подмосковье
Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © SHOT
Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.
К настоящему моменту площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли.
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