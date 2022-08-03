Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © SHOT

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.