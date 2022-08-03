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3 августа, 11:13

Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в Подмосковье

Один человек погиб при пожаре на складе Ozon в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Видео © SHOT

Напомним, что склад компании Ozon загорелся этим утром в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

К настоящему моменту площадь возгорания выросла до 35 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова

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