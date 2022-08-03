Девушка погибла, упав в воду с Крымского моста в Москве

В Москве водолазы нашли тело девушки, которая минувшей ночью упала с Крымского моста. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.

По данным экстренных служб, всё произошло примерно около полуночи. Известно, что погибшей было около 30 лет. При этом не уточняется, скончалась ли она от удара о воду или утонула. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.