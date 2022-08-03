Девушка погибла, упав в воду с Крымского моста в Москве
В Москве обнаружили тело девушки, упавшей с Крымского моста
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В Москве водолазы нашли тело девушки, которая минувшей ночью упала с Крымского моста. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в столичных экстренных службах.
По данным экстренных служб, всё произошло примерно около полуночи. Известно, что погибшей было около 30 лет. При этом не уточняется, скончалась ли она от удара о воду или утонула. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.
Ранее в Тамбовской области утонула 13-летняя девочка. Трагедия произошла 24 июля в Мучкапском районе на реке Вороне. По данным правоохранителей, школьница пришла к водоёму со сверстниками, при этом плавать она не умела. В какой-то момент девочка зашла в воду и начала тонуть.