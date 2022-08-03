Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Появились видео изнутри горящего в Подмосковье склада компании Ozon, их публикует телеграм-канал SHOT. На кадрах запечатлён момент самого начала пожара, один из сотрудников показывает объятые огнём помещения склада.

Видео, снятое одним из сотрудников горящего в Подмосковье склада Ozon. Видео © Telegram/SHOT

"Везде дым. Всё, кирдык! Там люди на этажах ещё", — комментирует автор видео.