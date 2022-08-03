НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 11:10

Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье

Начало пожара на складе Ozon в Подмосковье сняли на видео

Появились видео изнутри горящего в Подмосковье склада компании Ozon, их публикует телеграм-канал SHOT. На кадрах запечатлён момент самого начала пожара, один из сотрудников показывает объятые огнём помещения склада.

Видео, снятое одним из сотрудников горящего в Подмосковье склада Ozon. Видео © Telegram/SHOT

"Везде дым. Всё, кирдык! Там люди на этажах ещё", — комментирует автор видео.

Мощный пожар вспыхнул на 21-м километре МКАД после ДТП с бензовозом

Мощный пожар вспыхнул на 21-м километре МКАД после ДТП с бензовозом

Напомним, в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе загорелся склад компании Ozon. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание, огонь уже охватил стеллажи внутри здания и треть крыши. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.

Обложка ©

Telegram/SHOT

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров