Лайф публикует видео изнутри охваченного огнём склада Ozon в Подмосковье
Начало пожара на складе Ozon в Подмосковье сняли на видео
Появились видео изнутри горящего в Подмосковье склада компании Ozon, их публикует телеграм-канал SHOT. На кадрах запечатлён момент самого начала пожара, один из сотрудников показывает объятые огнём помещения склада.
Видео, снятое одним из сотрудников горящего в Подмосковье склада Ozon. Видео © Telegram/SHOT
"Везде дым. Всё, кирдык! Там люди на этажах ещё", — комментирует автор видео.
Напомним, в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе загорелся склад компании Ozon. По данным источника Лайфа, причиной пожара стало короткое замыкание, огонь уже охватил стеллажи внутри здания и треть крыши. Всех находившихся внутри помещений эвакуировали.
Telegram/SHOT