Песков: Украина получает деньги за транзит газа, но называет Россию "агрессором"
Украина исправно берёт от России оплату за транзитные поставки газа в Европу, при этом не останавливаясь в своих обвинениях в адрес Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. Агрессор агрессором, а деньги [украинцы] принимают и оплата проходит", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что Украина прекратила транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" в связи с потерей контроля над компрессорным пунктом "Новопсков". Теперь "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину на ГИС "Суджа".
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