НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 11:02

Песков: Украина получает деньги за транзит газа, но называет Россию "агрессором"

Украина исправно берёт от России оплату за транзитные поставки газа в Европу, при этом не останавливаясь в своих обвинениях в адрес Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. Агрессор агрессором, а деньги [украинцы] принимают и оплата проходит", — подчеркнул представитель Кремля.

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский распорядился воровать российский газ

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский распорядился воровать российский газ

Напомним, что Украина прекратила транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" в связи с потерей контроля над компрессорным пунктом "Новопсков". Теперь "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину на ГИС "Суджа".

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров