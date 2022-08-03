НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 августа, 11:01

Сын миллиардера из списка Forbes попал в ДТП в центре Москвы

<p>Сын бизнесмена Лещикова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/42263" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сын бизнесмена Лещикова. Обложка © Telegram / SHOT

В центре Москвы на Саввинской набережной около 12 часов дня "мерседес" столкнулся с двумя легковушками. Водителем иномарки оказался 22-летний сын бизнесмена Владимира Лещикова, который занимал 119-е место в списке богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes.

Как сообщил Лайфу источник, сын Лещикова Артём не пострадал. Информации о состоянии других автомобилистов, попавших в ДТП, пока нет. Причины аварии и виновные выясняются.

Жертвами жуткого ДТП в Египте стали 17 человек

Жертвами жуткого ДТП в Египте стали 17 человек

Ранее в центре Москвы легковушка чуть не влетела в пешеходов из-за подрезавшего её авто. Лайф публиковал кадры с места аварии. В результате ДТП ранения получил лишь водитель разбитой легковушки.

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров