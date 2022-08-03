Сын миллиардера из списка Forbes попал в ДТП в центре Москвы

В центре Москвы на Саввинской набережной около 12 часов дня "мерседес" столкнулся с двумя легковушками. Водителем иномарки оказался 22-летний сын бизнесмена Владимира Лещикова, который занимал 119-е место в списке богатейших предпринимателей России по версии журнала Forbes.

Как сообщил Лайфу источник, сын Лещикова Артём не пострадал. Информации о состоянии других автомобилистов, попавших в ДТП, пока нет. Причины аварии и виновные выясняются.