Жертвами жуткого ДТП в Египте стали 17 человек
Семнадцать человек стали жертвами ДТП на юге Египта. Люди погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, об этом сообщает портал издания "Аль-Ахрам".
По данным СМИ, ДТП произошло в провинции Сохаг в ночь на 3 августа. Телеканал Sky News Arabiya сообщает, что причиной, из-за которой произошло столкновение, стал выезд водителя микроавтобуса на встречку для обгона другого транспорта.
"На трассе Джухайна в Западной пустыне произошло столкновение микроавтобуса с транспортным средством, в результате которого погибло 17 человек, ещё четверо получили ранения", — приводит телеканал выдержку из полицейского доклада.
Ранее микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, в результате этого ЧП погибла женщина. Авария произошла, когда путешественники следовали из Каира в Хургаду. О вероятных пострадавших в аварии не сообщается, как и о причинах ДТП.
ТАСС / KHALED ELFIQI