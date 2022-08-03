Жертвами жуткого ДТП в Египте стали 17 человек

Семнадцать человек стали жертвами ДТП на юге Египта. Люди погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, об этом сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

По данным СМИ, ДТП произошло в провинции Сохаг в ночь на 3 августа. Телеканал Sky News Arabiya сообщает, что причиной, из-за которой произошло столкновение, стал выезд водителя микроавтобуса на встречку для обгона другого транспорта.

"На трассе Джухайна в Западной пустыне произошло столкновение микроавтобуса с транспортным средством, в результате которого погибло 17 человек, ещё четверо получили ранения", — приводит телеканал выдержку из полицейского доклада.