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В Египте 16 человек погибли в ДТП с автобусом

На данный момент у российского посольства нет информации о возможном наличии соотечественников среди жертв аварии.

8 января, 10:42
<p>ДТП с автобусом на Синайском полуострове в Египте © Twitter /<a href="https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1479719648979558400" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> AJA_Egypt</a></p>

ДТП с автобусом на Синайском полуострове в Египте © Twitter / AJA_Egypt

На западе Синайского полуострова в ДТП с автобусом погибли 16 человек, ещё 18 ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Египта.

"В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц – Тор погибло 16 человек, ранено 18", — уточнил представитель ведомства Хуссам Абдулгаффар.

На место прибыло 13 машин скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в больницы Тора, Абу-Рудейаса и Шарм-эль-Шейха с порезами, ушибами и переломами. У некоторых медики не исключают наличие черепно-мозговой травмы.

На данный момент у российского посольства в Египте нет информации о возможном наличии соотечественников среди жертв аварии.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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