В Египте 16 человек погибли в ДТП с автобусом

На западе Синайского полуострова в ДТП с автобусом погибли 16 человек, ещё 18 ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Египта.

"В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц – Тор погибло 16 человек, ранено 18", — уточнил представитель ведомства Хуссам Абдулгаффар.

На место прибыло 13 машин скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в больницы Тора, Абу-Рудейаса и Шарм-эль-Шейха с порезами, ушибами и переломами. У некоторых медики не исключают наличие черепно-мозговой травмы.

На данный момент у российского посольства в Египте нет информации о возможном наличии соотечественников среди жертв аварии.