В Египте 16 человек погибли в ДТП с автобусом
На данный момент у российского посольства нет информации о возможном наличии соотечественников среди жертв аварии.
ДТП с автобусом на Синайском полуострове в Египте © Twitter / AJA_Egypt
На западе Синайского полуострова в ДТП с автобусом погибли 16 человек, ещё 18 ранены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Египта.
"В результате столкновения микроавтобуса и автобуса на трассе между городами Суэц – Тор погибло 16 человек, ранено 18", — уточнил представитель ведомства Хуссам Абдулгаффар.
На место прибыло 13 машин скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в больницы Тора, Абу-Рудейаса и Шарм-эль-Шейха с порезами, ушибами и переломами. У некоторых медики не исключают наличие черепно-мозговой травмы.
На данный момент у российского посольства в Египте нет информации о возможном наличии соотечественников среди жертв аварии.
Ранее Лайф показал видео с жёстким ДТП с участием скорой в центре Москвы. В результате аварии один человек погиб, ещё один получил ранения.
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