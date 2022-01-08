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На западе Казахстана задержали машину с вооружёнными мародёрами и полным багажником добычи

Злоумышленники перевозили десятки мобильных телефонов, смарт-часов и планшетов и несколько сумок с одеждой, на которой даже были не снятые противокражные магнитные бирки.

8 января, 10:39

Кадр из сюжета телеканала © "Хабар 24"

В городе Уральске, что в Западном Казахстане, на блокпосту задержали автомобиль, набитый оружием и дорогостоящими гаджетами, предположительно, украденными во время беспорядков в Алма-Ате. В салоне находились трое мужчин, а также женщина с ребёнком. По данным МВД, задержанные являются "приверженцами деструктивных религиозных течений и принимали участие в протестных акциях и актах мародёрства".

Сюжет о задержании мародёров с оружием в Уральске © "Хабар 24"

"Сотрудниками полиции был проведён личный досмотр пассажиров на автомашине марки "Тойота Альфард", в ходе которого у одного из мужчин был обнаружен нож. При проведении досмотра автотранспорта среди вещей в багажнике нашли: слезоточивую гранату, патрон гладкоствольного оружия, более 50 единиц новых сотовых телефонов различных марок, шесть планшетов, 23 единицы смарт-часов, а также другие гаджеты и аксессуары", — сообщает пресс-служба МВД республики.

Добычей мародёров также стали несколько сумок с новой одеждой, на которой даже были не снятые противокражные магнитные бирки.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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